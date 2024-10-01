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Malatya'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da Otobüs ile Traktör Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ve traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsü ile traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, 14.00 sıralarında Malatya-Kayseri karayolu Akçadağ Cezaevi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Ö. idaresindeki 44 AV 999 plakalı yolcu otobüs ile İhsan İriağaç yönetimindeki 44 AC 822 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Kazada, otobüste yolcu olarak bulunan M.B.B. ile traktör sürücüsü ağır yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan traktörü sürücüsü İhsan İriağaç (71) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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