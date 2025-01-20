Malatya'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Akçadağ ilçesi Esenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA