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Malatya'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Esenbey Mahallesi'nde çıkan otluk alan yangını itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Akçadağ ilçesi Esenbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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