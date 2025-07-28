Malatya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Malatya'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale
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Malatya'nın Doğanyol ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Doğanyol ilçesi Konak Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra helikopterle de havadan destek sağlandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu

Yangına müdahale eden pilotun şahit olduğu anlar yürek burktu
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