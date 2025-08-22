Malatya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı ancak itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 17 hektar alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, Doğanyol ilçesi Burç Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 17 hektar alanın zarar gördüğü yangın, çevredeki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
