Malatya'da Orman Yangını: İtfaiye Ekipleri Seferber Edildi

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında, Yalınca mevkiinde başlayan orman yangını hızla büyüyerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Malatya'nın Doğanyol ilçesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Yalınca mevkiinde başlayan yangın kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yalınca mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılma riski bulunan yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemler alınırken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA

