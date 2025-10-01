Malatya'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Malatya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim döneminin güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, servis araçlarının Karayolları Trafik Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu kontrol edildi. Sürücülere servis araçlarına iniş-biniş kuralları, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçitlerinin güvenli kullanımı ile trafikte okul servislerinin önceliği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca şoförlere "Güvenli Servis Kullanım Kartı" ve el broşürleri dağıtılırken, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Okul çevrelerinde yapılan kontrollerde ise yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme-bindirme cepleri, aydınlatma sistemleri, okul önü bariyerleri ve diğer fiziki güvenlik önlemleri denetlendi. - MALATYA