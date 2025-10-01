Haberler

Malatya'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Malatya'da Okul Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
Malatya'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Öğrenci taşımacılığı yapan araçlar, trafik güvenliği açısından detaylı bir şekilde incelendi.

Yeni eğitim öğretim döneminin güvenli ve sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçları detaylı şekilde incelendi. Denetimlerde, servis araçlarının Karayolları Trafik Kanunu, ilgili yönetmelikler ve Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu kontrol edildi. Sürücülere servis araçlarına iniş-biniş kuralları, araç içerisinde emniyet kemeri kullanımı, yaya ve okul geçitlerinin güvenli kullanımı ile trafikte okul servislerinin önceliği konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca şoförlere "Güvenli Servis Kullanım Kartı" ve el broşürleri dağıtılırken, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Okul çevrelerinde yapılan kontrollerde ise yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, hız kontrol elemanları, indirme-bindirme cepleri, aydınlatma sistemleri, okul önü bariyerleri ve diğer fiziki güvenlik önlemleri denetlendi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
