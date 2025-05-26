Malatya'da Narkotik Operasyonları: Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da Narkotik Operasyonları: Büyük Miktarda Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen 6 ayrı narkotik operasyonunda, 3 bin 253 kök haşhaş, 47 kök kenevir ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, Türkiye genelinde eş zamanlı uygulamada 18 şüpheli yakalandı.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, beş ilçede düzenledikleri 6 ayrı narkotik operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Malatya'da, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir ve Darende ilçelerinde düzenledikleri 6 ayrı narkotik operasyonunda, büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 bin 253 kök haşhaş, 47 kök kenevir, 7 adet sentetik ecza hapı, 9 adet Captagon ve 5 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak planlanan "Narkotik Suçlardan Aranan Şahıs Uygulaması" çerçevesinde ise 5 yıla kadar diğeri 16 kişi ve 10 yıla kadar hapis cezası bulunan 2 kişiyle birlikte toplam 18 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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