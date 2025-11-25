Haberler

Malatya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde E.Y.'ye ait müstakil bir evde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Olayda yaralanan olmadı.

Malatya'da müstakil bir evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Fatih Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan E.Y.'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
