Malatya'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde E.Y.'ye ait müstakil bir evde elektrik aksamından kaynaklanan yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Olayda yaralanan olmadı.
Olay, akşam saatlerinde Hekimhan ilçesi Kurşunlu Mahallesi Fatih Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede bulunan E.Y.'ye ait evde ilk belirlemelere göre elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olayda yaralanan olmazken yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa