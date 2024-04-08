Malatya'da muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i uzman çavuş 5 kişi yaralandı.

Olay, Doğanyol ilçesi Gökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 1'i uzman çavuş 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA