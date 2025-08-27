Malatya'da Motosiklet Servis Aracına Çarptı, Sürücü Ağır Yaralandı

Malatya'da servis aracına arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.40 sıralarında Beylerderesi viyadüğü üzeri Meteoroloji Bölge Müdürlüğü eski hizmet binası önünde meydana geldi. Ankara yönüne seyreden R.D. (22) idaresindeki 70 ACB 841 plakalı motosiklet, iddiaya göre aynı yöne ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu bölgede bekleme yapan H.Ö.'nün kullandığı 44 BG 136 plakalı servis aracına arkadan çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren R.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA