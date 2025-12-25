Malatya'da otomobille çarpışan motosikletli yaralandı
Malatya-Ankara karayolu üzerindeki İstasyon kavşağında motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 08.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne seyreden 44 AS 403 plakalı Citroen marka otomobil ile aynı yönde ilerleyen 44 AHJ 355 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa