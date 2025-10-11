Haberler

Malatya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, 01.00 sıralarında İnönü caddesi üzerinde bulunan altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AGS 473 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde ayrılık

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinde deprem
Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu

Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! İlk 11'in değişmez isimleri de yolcu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.