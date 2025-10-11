Malatya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Malatya'da kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da sürücüsünün kontrolünde çıkan motosiklet devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, 01.00 sıralarında İnönü caddesi üzerinde bulunan altgeçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 44 AGS 473 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa