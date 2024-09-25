Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Ankara karayolunda meydana gelen kazada sürücüsü kontrolünden çıkan motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABH 494 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, yaya ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet malatya Ankara Kaza

Çarpıcı detay ortaya çıktı! Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

Ekipler dağ bayır Narin'i ararken aile üyeleri bakın neler yapmış

 Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

Özgür Özel New York'ta duyurdu: Filistin'e gideceğim

 Savaşta korkulan oluyor! İsrail'den 'Kara saldırısı için hazır olun' mesajı

Savaşta korkulan oluyor
Bu adamlara kaç yıl yeter ki! Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı

Karısının kanıyla yere 'Beni Ragıp' vurdu yazan cani koca uslanmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? 6. Sezon ne zaman? Galatasaray PAOK maçı CANLI izle! (TRT 1 ŞİFRESİZ) Galatasaray PAOK maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe UEFA maçı ne zaman, bugün mü? Kostic yok mu? Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçında Kostic neden yok? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY PAOK CANLI izle! TRT 1 HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Bugünkü mü bugünki mi, nasıl yazılır? TDK'ya göre bugünkü mü bugünki mi? Tabii Spor canlı izle! (UEFA AVRUPA LİGİ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD canlı yayın linki Rigas RFS Galatasaray maçı ne zaman UEFA Avrupa Ligi? Galatasaray PAOK maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın PAOK maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? BDDK Başkan Yardımcısı kim? BDDK Başkan Yardımcısı düğününde ne kadar takı takıldı? Mourinho yardımcısı istifa mı etti? Michele Salzarulo neden gitti?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });