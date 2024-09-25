Malatya'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABH 494 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada motosiklet metrelerce savrulurken, yaya ile sürücü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA