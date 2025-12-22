Haberler

Malatya'da motokurye kazada yaralandı

Malatya-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motokurye yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan motokurye E.K. idaresindeki 44 AHG 614 plakalı motosiklet, aynı yöne seyir halinde iken tali yola dönüş alan F.K. yönetimindeki 46 D 0405 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada, E.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
