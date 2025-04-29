Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Ümit Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Bahçeli'den İBB'ye 'kaçak toplantı' tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu

Malatya'da Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Yaralı

Malatya'da Minibüs Şarampole Yuvarlandı: 8 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Arapgir ilçesinde bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Arapgir ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, 19.00 sıralarında Arapgir İlçesi Kılınçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.S. (26) idaresindeki 06 ZTE 29 plakalı minibüs sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.