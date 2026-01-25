Haberler

Malatya'da kontrolden çıkan minibüs kayısı bahçesine uçtu

Güncelleme:
Malatya'da kontrolden çıkan minibüs, kayısı bahçesine uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, kayısı bahçesine uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında havaalanı yolu 7. Ana Jet Üssü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan 46 ABY 225 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak kayısı bahçesine uçtu. Kazada devrilen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
