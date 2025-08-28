Malatya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Malatya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Olay, Malatya-Ankara karayolunda meydana geldi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Akçadağ-Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden gelen M.M.A. (67) idaresindeki 44 J 1506 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halinde olan E. T. (63) yönetimindeki 34 CRT 561 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, E.T., H.Ö., N.Ö., S.K., M.C., S.A., M.A., A.A. ile İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kerem, Benfica'nın galibiyet pozunda neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kerem, bu karede neden yer almadı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç silahlı saldırıda ağır yaralandı

İstanbul'da kanlı pusu! Kafede oturan kulüp başkanının kafasına sıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.