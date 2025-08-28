Malatya'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Malatya- Ankara karayolu Akçadağ-Aydınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden gelen M.M.A. (67) idaresindeki 44 J 1506 plakalı minibüse, aynı istikamette seyir halinde olan E. T. (63) yönetimindeki 34 CRT 561 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, E.T., H.Ö., N.Ö., S.K., M.C., S.A., M.A., A.A. ile İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA