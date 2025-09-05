Malatya'da Mezarlıkta Yaralı Şahıs Bulundu

Malatya'da mezarlıkta boynundan yaralı halde bulunan bir şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan mezarlıkta kanlar içerisinde yerde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin H.D. olduğu öğrenilen şahsın boyun kısmından kesici aletle yaralandığını tespit etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.D., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın kendi kendini yaralamış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, H.D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA