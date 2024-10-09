Malatya'da Meyve Bahçesinde Yangın Çıktı
Darende ilçesinde 20 dönümlük meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan olmazken, bazı meyve ağaçları zarar gördü.
Malatya'nın Darende ilçesinde 20 dönümlük bir meyve bahçesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Gece saatlerinde Darende ilçesine bağlı Ağılbasi Mahallesi'nde bahçelik bir alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaralananın olmadığı yangında bazı meyve ağaçları zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA