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Malatya'da meydana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı

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Malatya'da yaşanan iki ayrı kazada toplamda 7 kişi yaralandı. İlk kazada otomobilin karşı şeride geçmesi sonucu şarampole yuvarlanırken, ikinci kazada araç bariyerlere çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, meyana gelen iki ayrı kazada 7 kişi yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde meydana gelen ilk kazada, kent merkezi istikametine seyir halinde olan A.G. (24) idaresindeki 35 AL 1087 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aynı yöne seyrederken aniden karşı şeride geçen bir araca çarparak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araç sürücüsü ile birlikte P.S. (20) M.G. (23) R.G. (23) S.G. (46) R.G. (24) ve Y.G. (2) yaralandı.

Yeşilyurt İlçesi Kendirli Mahallesinde saat : 19.30 sıralarında meydana gelen diğer bir kazada ise Yazıhan yönüne seyreden H.E. (34) 44 EP 306 plakalı araç sürücünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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