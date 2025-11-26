Malatya'da Kumar ve Tefeciliğe Yönelik Operasyon: 31 Gözaltı

Malatya'da polis ekiplerince düzelenen operasyonda, "yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarından 31 şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "Yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 36 şahsa ait 38 ikamet, 11 iş yeri ve 15 araçta yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek, 35 bin dolar, 7 bin euro, 1 milyon TL nakit para, piyasa değeri 5 milyon TL olan ziynet eşyası, çok sayıda çek ve senet, 8 parça narkotik madde, kumar için kullanılan oyun kağıdı ve pullar, kumar hesaplarının tutulduğu defter ve ajandalar ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda ayrıca kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Toplamda 36 şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MALATYA