Malatya'da korkunç kaza: 1 kişi yaralandı

Kontrolden çıkan araç, önce otomobile sonra öğrenci servisine çarptı

Malatya'da faciadan dönülen kazada 1 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önünde seyreden otomobile çarpıktan sonra çıktığı refüjden savrularak içerisinde çok sayıda öğrencinin bulunduğu servis aracına çarptı. Faciadan dönülen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 12.30 sıralarında Malatya-Ankara karayolu Sivas kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bostanbaşı istikametine seyir halinde olan M.H.T. yönetimindeki 44 DY 374 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolden çıkarak önünde seyreden 60 ABY 784 plakalı otomobile çarptıktan sonra çıktığı refüjden savrularak içerisinde çok sayıda öğrencinin bulunduğu 44 S 0471 plakalı servis aracına çarptı. Faciadan dönülen kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hafif ticari araç sürücüsü M.H.T., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.