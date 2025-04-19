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Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: 1 Yaralı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Kazası: 1 Yaralı
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Malatya- Adıyaman karayolunda sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada 62 yaşındaki yolcu yaralandı.

Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza 13.30 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir -Reşadiye Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman ili istikametine seyir halinde olan H.S. idaresindeki 06 AAF 134 plakalı Toyota marka otomobil sürücünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek yoldan çıktı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Ş.A. (62) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - MALATYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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