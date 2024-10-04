Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya'dan Adıyaman'a seyir halinde olan Havva E. yönetimindeki 23 DM 774 plakalı otomobil, Erkenek Tüneli çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen araç takla attı. Kazada, sürücü Havva E. ve araçta yolcu olarak bulunan Yakuphan D. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA