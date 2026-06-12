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Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.S. (29) yönetimindeki 44 ACH 133 plakalı otomobil, Malatya yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki boş araziye savrularak takla attı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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