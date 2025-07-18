Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 4 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Aspuzu caddesi üzerinde seyir halinde olan M.M.K. yönetimindeki 44 KB 217 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada, sürücü ile birlikte M.T., R.T. ve Y.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa