Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüjde Kayarak İlerledi

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil, çıktığı refüjde bordür taşlarının üzerinde kayarak ilerledi. Askıda kalan araç daha sonra çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Malatya- Kayseri karayolu Şeker Fabrikası yerleşkesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezi istikametine seyreden 44 UM 001 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp çarptığı refüjde bordür taşlarının üzerinde yaklaşık 10 metre kayarak ilerledi. Yaralananın olmadığı kazada ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, askıda kalan araç çekici marifeti ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA