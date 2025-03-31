Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
MHP-DEM bayramlaşmasına 'İmamoğlu' atışması damga vurdu

Bayramlaşma ziyaretine İmamoğlu atışması damga vurdu
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Araca Çarptı: 3 Yaralı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya-Elazığ karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil iki araca çarparak durdu. Olayda 3 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi: 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarpan otomobil, savrularak karşı şeritteki kamyonete çarptıktan sonra durabildi. Yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Akoğuz Kışlası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan E.K. yönetimindeki 06 EZ 7970 plakalı Ford marka otomobil, kontrolden çıkıp B.T. idaresindeki 26 AKA 943 plakalı otomobile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek N.E.'nin kullandığı 06 DJ 8939 plakalı kamyonete çarptı. Kazada E.K., H.K. ve N.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da Kontrolden Çıkan Otomobil 2 Araca Çarptı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.