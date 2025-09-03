Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı

Malatya'da Kontrolden Çıkan Araç Şarampole Yuvarlandı
Güncelleme:
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, kontrolünü kaybeden otomobil şarampole devrildi ve alev aldı. Sürücü yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada alev alan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 02.15 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir ilçesi Esentepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan F.S. (30) idaresindeki 44 ACE 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada alev alan araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralının hastaneye kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
