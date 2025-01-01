Malatya'da Konteynır Kentte Ölü Bulunan Yaşar Bakır'ın Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı
Malatya'nın Akçadağ ilçesindeki konteyner kentte 30 gün önce kaybolan 64 yaşındaki Yaşar Bakır, ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Bakır'ın üç hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde en son 30 gün önce görülen 64 yaşındaki şahıs kaldığı konteyner kentte ölü bulundu.
Olay, 13.00 sıralarında Akçadağ İlçesine bağlı Ören Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki konteyner kentte yalnız kalan ve yaklaşık 30 gün önce şahsına ait bir araziyi sattıktan sonra gözden kaybolan Yaşar Bakır'ın konteynerinde gelen kötü koku üzerine camı kırarak konteynere giren çevredekiler şahsı ölü olarak buldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede şahsın üç hafta önce hayatını kaybettiğini belirlerken çürümeye yüz tutan Yaşar Bakır'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA