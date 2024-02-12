Malatya'da Konteyner Yangını Söndürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Barguzu Caddesi üzerinde bulunan konteynerlerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangından iki konteyner kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA