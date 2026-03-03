Haberler

Malatya'da konteyner yangını
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir yerleşkedeki konteynerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - MALATYA

