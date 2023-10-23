Malatya'da deprem bölgesinde bulunan bir konteyner kentte çöp konteyneri yanına bırakılan çanta polisi alarma geçirdi. Olayın ardından bazı konteynerler güvenlik amaçlı boşaltıldı.

Malatya'da konteyner kentte çöp konteyneri yanına bırakılan çanta paniğe neden oldu

Konteyner kentte şüpheli çanta paniği

MALATYA - Deprem bölgesi Malatya'da, yüzlerce kişinin kaldığı bir konteyner kentte çöp konteyneri yanına bırakılan çanta polisi alarma geçirirken, bazı konteynerler güvenlik amaçlı boşaltıldı.

Olay, 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, Manas konteyner kentte kalan bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bulundukları bölgeye yüzü kapalı bir kadın tarafından çanta bırakıldığı ve kadının koşarak olay yerinden ayrıldığı yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, bazı konteynerler güvenlik amaçlı boşaltıldı.

Çantanın bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, olay yerine bomba imha uzmanı çağrıldı. Bu sırada çantayı bölgeye bırakan kadın olay yerine gelerek, içerisinde giysilerin bulunduğu çantayı ihtiyaç sahipleri için bıraktığını söyledi.

İçerisinde çok sayıda elbise bulunduğu belirlenen çantada inceleme yapan ekipler, konteyner sakini kadını uyarak olay yerinden ayrıldı.