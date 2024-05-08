Malatya'da Konteyner Kentte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Malatya'da bir konteyner kentte çıkan yangında bir konteyner alevlere teslim oldu. Kısa sürede yapılan müdahale ile yangın büyümeden kontrol altına alınırken olayda kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgilere göre Yeşilyurt ilçesine bağlı Çilesiz Mahallesinde bulunan bir konteyner kentte S.E.ye ait konteynerde elektrik arızası kaynaklı yangın çıktı. İçinde kimsenin bulunmadığı konteynerde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangında kimse yaralanmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA