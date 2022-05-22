Malatya'da kene paniği! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Haberler

Malatya'da kene paniği! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artışa geçen kene vakaları paniğe neden oldu. Geçtiğimiz gün Sivas'ta 75 yaşındaki vatandaşın kene ısırması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından bu kez Malatya'da da benzer bir olay yaşandı. Hayvan otlatırken kene ısırması sonucu rahatsızlanan 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kene ısırması sonucu meydana gelen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bir kişinin daha ölümüne yol açtı. 18 yaşında bir gencin yaşamını yitirdiği olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, 18 yaşındaki Eray T. dağda hayvan otlatırken, kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Rahatsızlanan genç hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk tedavisinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edilen talihsiz genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 75 yaşındaki Kaşif Tunç, dün hayatını kaybetti. Tunç'un büyükbaş hayvana yapışan keneyi eliyle kopardıktan sonra rahatsızlandığı bildirildi.
Artan kene vakaları ile ilgili konuşan Doç. Dr. Seyit Ali Büyüktuna,, "Kırsal kesimde yaşayan hayvancılık ve tarım işiyle uğraşan kişilere bulaşma ihtimali daha yüksek. Çünkü bunlar kenelerin yaşam döngüsünde oldukça önemli rol oynuyorlar. Bunun dışında riskli guruplarımız veterinerler, mezbaha çalışanları, çobanlar, çiftçiler bunların hepsi risk grupları olarak tanımlanabilir." dedi.