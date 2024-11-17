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Malatya'da Kazaya Müdahale Eden Polisler Tırın Altında Kaldı

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Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisleri, başka bir tırın çarpması sonucu tırın altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Malatya'da kazaya müdahale eden 2 polis tırın altında kaldı

MALATYA - Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tır çarptı. Feci kazada saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarmak için tüm ekipler seferber oldu.

Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor

Malatya'da Kazaya Müdahale Eden Polisler Tırın Altında Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Malatya'da saman yüklü TIR devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

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