Malatya'da Kazaya Müdahale Eden Polisler Tırın Altında Kaldı
Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisleri, başka bir tırın çarpması sonucu tırın altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Malatya'da kazaya müdahale eden 2 polis tırın altında kaldı
MALATYA - Malatya- Adıyaman karayolu üzerinde bir kazaya müdahale eden trafik polisi ekiplerine başka bir tır çarptı. Feci kazada saman balyası yüklü tırın altında kalan polisleri kurtarmak için tüm ekipler seferber oldu.
Doğanşehir ilçesi mevkiinde bir tırın devrildiği kazaya müdahale eden trafik ekipleri başka bir tırın altında kaldı. Kaza sonrası bölgeye itfaiye kurtarma ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapanan yolda ekipler 2 polise ulaşmak için yoğun çalışma yürütüyor
Sıcak Gelişme:
Malatya'da trafik polislerine saman yüklü tır çarptı. Devrilen tırın altında kalan 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı.