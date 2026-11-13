Malatya’da kaza kırıma uğrayan helikopterin enkaz çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu askeri helikopter kazasının ardından enkaz alanındaki çalışmalar devam ediyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkiinde, dün akşam saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Meydana gelen kazada helikopterde bulunan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder şehit oldu. Şehitlerin naaşı, sabah erken saatlerde memleketlerine uğurlandı.

Öte yandan askeri helikopterle ilgili başlatılan soruşturmada bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde ekiplerin enkaz alanındaki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çalışmalarına hız veren çok sayıda ekip, enkaz alanında detaylı olay yeri incelemesi yapıyor.

Olayla ilgili soruşturma ve geniş çaplı incelemeler devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı