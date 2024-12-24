Malatya'da Kaza: Hafif Ticari Araç Devrildi, İki Yaralı

Malatya'da alt geçitte otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 13.45 sıralarında Malatya- Elazığ kara yolu Turgut Temelli caddesi mevkiindeki alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 06 BRR 537 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde seyreden 44 ABB 485 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan araç devrilerek yan yatarken 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA