Malatya'da Kaza: Araç Devri Kaza Sonucu İki Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir araç devrildi. Araçta bulunan sürücü ve yolcu yaralandı, sağlık durumları iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yoldan çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nde yaşanan kazada E.Ş. yönetimindeki 44 ADY 821 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan çıktı ve takla atarak durabildi.
Araçta bulunan sürücü E.Ş. ve yolcu N.P. yararlanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralılar araçtan çıkartıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA