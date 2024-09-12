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Malatya'da kaza: 3 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 60 metre sürüklendi. Üç kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Malatya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önünde seyreden otomobile çarptıktan sonra 60 metre sürüklendi. Üç kişinin yaralandığı kazada hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Kaza, 22.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Altın Kayısı Bulvarı üzerinde seyreden A.K. yönetimindeki 44 AAK 644 plakalı Chery marka araç, aynı yöne seyreden M.A. idaresindeki 44 NV 754 plakalı Peugeot marka otomobile çarptıktan sonra çıktığı orta refüjde takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Feci kazada sürücüler ile birlikte 25 yaşındaki Abdulvahap Seçer yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda, polis sağlık ile itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdulvahap Seçer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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