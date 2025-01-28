Malatya'da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Malatya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, ikametinden sabah saatlerinde ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Hafi Avşar'a ulaşmak için çalışma başlatıldı. Polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan araştırmalar da yaşlı adam Gelinciktepe 1. Etap TOKİ konutları civarında bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hafi Avşar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA