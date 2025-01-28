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Malatya'da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu

Malatya'da Kayıp Yaşlı Adam Bulundu
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaybolan 89 yaşındaki Hafi Avşar, yapılan arama çalışmaları sonucunda Gelinciktepe TOKİ konutları civarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan Avşar, hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da kayıp olarak aranan yaşlı adam bulundu.

Olay, gece yarısı Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, ikametinden sabah saatlerinde ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 89 yaşındaki Hafi Avşar'a ulaşmak için çalışma başlatıldı. Polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından yapılan araştırmalar da yaşlı adam Gelinciktepe 1. Etap TOKİ konutları civarında bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Hafi Avşar daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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