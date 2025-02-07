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Malatya'da Kaygan Yol Kazası: 1 Yaralı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kaygan yol nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Adıyaman-Malatya karayolunun Erkenek mevkiinde meydana geldi. Mehmet Niyazi D. idaresindeki 02 ED 132 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan ağır yaralı sürücü, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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