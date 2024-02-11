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Malatya'da Kavga: Şahıs Pompalı Tüfekle Vuruldu

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Malatya'da husumetlileri ile kavga eden bir şahıs, kaçarken pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Kavga sırasında park halindeki bir araca da saçmalar isabet etti ve 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da husumetlileri ile kavga eden şahıs, kaçarken pompalı tüfekle sırtından vuruldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, park halinde bir araca da çok sayıda saçma isabet ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 21.35 sıralarında Battalgazi İlçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İmamoğlu sokak içerisinde ikamet eden husumetlileri ile görüşmeye gelen B.İ. ile Y.P. ve B.P. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.İ. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Sırtına çok sayıda saçma isabet eden B.İ. bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ikamette ve sokak içerisinde yaklaşık bir saat süren detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde bir adet tüfek ile tüfekte ateşlendiği değerlendirilen 2 adet boş kartuş, bir adet satır bulunurken, park halindeki bir araca ise çok sayıda saçmanın isabet ettiğini belirledi.

Hastanede tedavi altına alınan B.İ.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Y.P. ile B.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Malatya Olaylar Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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