Malatya'da Kavga: 38 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Hayatını Kaybetti

Malatya'da sabaha karşı meydana gelen kavgada, 38 yaşındaki bir kişi darp edilerek öldürüldü.

Olay, 04.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile 38 yaşındaki Yunus Akçelik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar, Akçelik'i darp ederek ağır şekilde yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Akçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA