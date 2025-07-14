Malatya'da Kavga: 38 Yaşındaki Adam Darp Edilerek Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kavgada 38 yaşındaki Yunus Akçelik, tartıştığı dört kişi tarafından darp edilerek ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili dört zanlı yakalandı.
Malatya'da sabaha karşı meydana gelen kavgada, 38 yaşındaki bir kişi darp edilerek öldürüldü.
Olay, 04.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile 38 yaşındaki Yunus Akçelik arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslar, Akçelik'i darp ederek ağır şekilde yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yunus Akçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olaya karıştıkları belirlenen 4 zanlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA