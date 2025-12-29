Haberler

Kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kamerada

Kayan araç park halindeki aracı devirdi: O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir araç kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptı, kazanın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.

Malatya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan aracın park halindeki aracı devirdiği kaza cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Göknar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan kar yağışının ardından meydana gelen buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir araç, metrelerce kaydıktan sonra park halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki araç devrilerek ters döndü. Yaşanan kaza çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Öte yandan yolun adeta buz pistine dönmesi nedeniyle aynı bölgede peş peşe çok sayıda trafik kazasının yaşandığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte Erden Timur'un emniyetteki ifadesi

İki konuyla ilgili soru sorulmamış! İşte emniyetteki ifadesi
Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu: Çocukların kurban edildiği bir kültür olabilir

Küp içinde bebek ve cenin mezarları bulundu! Kurban mı edildiler?
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Balık tutmaya gelen vatandaşlar Manavgat Irmağında erkek cesedi buldu

Akşam kavga etti, sabah ırmakta cesedi bulundu