Malatya'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 14.20 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.A. idaresindeki 44 AAZ 730 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan F.M. yönetimindeki 34 DUF 987 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, Kaza F.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA