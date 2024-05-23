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Malatya'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü, Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Malatya'da, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, 14.20 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Kanyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan F.A. idaresindeki 44 AAZ 730 plakalı motosiklet aynı istikamette seyir halinde olan F.M. yönetimindeki 34 DUF 987 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, Kaza F.A. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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