Malatya'da Kamyonetin Çarptığı Genç Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yazıhan ilçesi Bababan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç. (69) idaresindeki 06 AN 7844 plakalı kamyonet, yol kenarında duran Erhan Karadoğan'a (18) çarptı. Çarpmanın şiddeti ile araç yol kenarına savrulurken, ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Erhan Karadoğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA