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Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Malatya-Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da kamyonet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya- Adıyaman karayolu Savaklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen A.D. idaresindeki 06 CJS 124 plakalı araç U dönüşü yaptığı esnada T.A. yönetimindeki 34 DFM 658 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada A.D. yaralandı.

İhbar üzerin bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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