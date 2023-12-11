Malatya'da kamyon trafik işaret levhasına çarptı, 1 kişi yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon çıktığı refüjde trafik işaret levhasına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon çıktığı refüjde trafik işaret levhasına çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı

Kaza, Malatya-Elazığ karayolu Kale ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bağlıca Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 65 NS 139 plakalı kamyon sürücünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan kamyon trafik işaret levhasına çarparak durabilirken araç sürücüsü yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA