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Malatya'da kamyon park halindeki araçların arasına daldı: 2 yaralı

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Malatya'da sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, park halindeki araçların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı ve çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da, sürücünün kontrolünden çıkan kamyon park halindeki araçların arasına daldı. Ortalığın savaş alına döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Paşa caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet kontrolden çıkarak park halindeki araçların arasına daldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken çok sayıda araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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